Hülkenberg houdt Verstappen van derde startplek af, pole voor Bottas

Meteen gaf hij de Duitser een boks, wetende dat het in de race allemaal anders kan zijn. Want waar Mercedes wederom op een ander niveau acteerde, besloot Red Bull Racing een gokje te wagen. Verstappen was de enige die in Q2 de harde banden probeerde. Met de hakken over de sloot (negende) haalde hij er ook nog Q3 op, waardoor hij morgen vooraan als enige mag vertrekken op de harde banden. Het geeft hem strategisch meer mogelijkheden. Sowieso zal hij langer door willen rijden vanaf de start. ,,Een éénstopper is nagenoeg onmogelijk, maar we kunnen niemand tegenhouden”, vertelde Pirelli-topman Mario Isola deze week, nu wordt gereden op zachtere banden vergeleken met vorige week. Interessant wordt wat Red Bull gaat doen, nu Mercedes op snelheid niet te kloppen is. Dan maar strategisch slimmer zijn, moet de renstal van de Limburger denken.



Maar natuurlijk was Hülkenberg dé man van de kwalificatie. Vorige week werd hij nog in extremis ingevlogen, maar miste hij door technische problemen de race. ,,En dat ik nu toch hier op P3 sta, is wel even een verrassing”, vond de Duitser, die een beetje vrees heeft voor de volledige race-afstand. ,,Het wordt een uitdagende middag, want morgen is de grote dag. Het is nu pas zaterdag.”



