'Ik had hier met een beker moeten staan'

Door Arjan Schouten



Het losbarstende feest op de partyboat van Red Bull Racing moest het na de GP van Monaco zonder Max Verstappen doen. De Limburger deed snel zijn zegje en vertrok naar zijn appartement, iets verderop. ,,Diep van binnen baal ik. Nog steeds", bekende hij, na een foutloze race waarin hij vanaf P20 bewees dat inhalen tóch kan in de krappe straten van Monaco. Gestart van achteren na het missen van de kwalificatie vanwege een crash in training drie, knokte hij zich nog naar de negende plaats en twee WK-punten. ,,Dat is denk nog wel een goed resultaat, meer zat er gewoon niet in", meende Verstappen, die op de vraag of hij hier net als Daniel Ricciardo met een glimmende beker in zijn handen had moeten staan, maar één antwoord wist te formuleren. ,,Ja", klonk het zonder twijfel. ,,Achteraf wel. Maar daar kun je wel uren over blijven praten, dat is nu niet zo."



Er kwam zaterdagavond al kritiek uit het eigen kamp, na het zesde raceweekend op rij waarbij de 20-jarige Nederlander betrokken was bij een incident. ,,Maar ik heb die kritiek niet eens nodig, weet dondersgoed wat ik fout heb gedaan en wat er beter moet. Het zijn geen fijne momenten om van te leren, maar soms heb je dat wel nodig. Harde lessen."