‘Imola meldt zich als vervanger voor Formule 1-race in China’

Poll Dit zijn de wagens voor het nieuwe Formule 1-seizoen

15:16 Op woensdag beginnen de eerste testdagen van dit Formule 1-seizoen en komen we iets meer te weten over de kracht en zwaktes van de teams. Wie stapt er chagrijnig uit? Welke wagen valt constant stil? Over de prestaties zijn nog veel onduidelijkheden, maar hoe de auto's eruit zien is al wel duidelijk. Welke bolide vind jij de mooiste? Stem op je favoriete auto.