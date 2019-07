‘In de F1 is er geen snelrecht, maar een mini-proces’

Het duurde gisteren drie uur voordat Max Verstappen als winnaar werd aangewezen na de Formule 1 race in Oostenrijk. Waarom kunnen beslissingen in andere sporten wél snel genomen worden, maar kan het in de autosport zo lang duren? Een vraaggesprek met verslaggever Arjan Schouten.

Waarom moet zo’n beslissing zo lang duren?

,,Zoiets duurt altijd al even, zelfs het simpelste besluit duurt vaak al minimaal een uur in de Formule 1. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij Lewis Hamilton, zaterdagavond na de kwalificatie. Hij hinderde Kimi Räikkönen overduidelijk, maar pas na een uur kwam wereldautosportbond FIA naar buiten met de beslissing - die Hamilton overigens al eerder op zijn Instagramaccount had gedeeld omdat hij al eerder op de hoogte was. Dat is het proces van zo’n besluitvorming, dat duurt altijd eventjes. Het ging om een gevecht waar allebei de coureurs aan meededen, de stewards geven ook allebei de kans om hun lezing te geven en alle data uit de auto wordt uitgelezen voordat er een verdict komt. En reken maar dat ze met deze beslissing heel erg in hun maag hebben gezeten.”



Quote Die stewards willen hier wel een statement maken: wij trutten niet met de regeltjes Arjan Schouten Door die race van een week geleden?

,,Ja, ik denk dat de beslissing daardoor extra beladen was. Die race in Frankrijk was oer- en oersaai, dat mag niet meespelen, maar ik denk dat het wel gebeurt. Stewards zijn ook maar gewoon mensen. Zij krijgen ook mee dat de sport vanuit diverse hoeken haast doodverklaard wordt. En dan komt er nog bij dat er in Monaco en Canada discutabele beslissingen zijn genomen. In Monaco door een incident met Max Verstappen in de pitstraat, waarbij hij werd teruggezet in het klassement. En in Canada werd de zege van Sebastian Vettel afgepakt na zijn gevecht met Hamilton. Dat zal allemaal meespelen. Die stewards willen hier wel een statement maken: wij trutten niet met de regeltjes. Ze hadden Verstappen net zo goed wél een straf kunnen geven.”



,,Nou, dat is nog grappig. Nadat het klaar was, wisten de Nederlandse fans ook wel: nu gaat er iets gebeuren. Dan komt het circuit dus vrij en mag het publiek naar voren. Ik zag vanaf de laatste tot de eerste bocht, en dat is in Oostenrijk een stuk van zo’n 500 à 600 meter, alleen maar in oranje gehulde mensen. Joelen, gillen. Ik denk niet dat de Formule 1 een geschiedenis heeft met hooligans, maar ik wil niet weten wat er was gebeurd als de beslissing anders was uitgevallen. Er zat inmiddels al aardig wat bier in bij de meeste van die mensen en ze hadden al de hele dag de zon op hun hoofd.”

Maar als ze net zo goed wel straf hadden kunnen geven, was dat dan ook gerechtvaardigd?

,,Als je het mij vraagt: hij wint die bocht, dus heeft hij geen straf verdiend. Aan de andere kant: Jos Verstappen vond het goed wat zijn zoon tijdens die race deed, maar ook hij zei na het wachten: het duurde zo lang, ik hield er wel rekening mee dat het ook anders had kunnen gaan.”

Toch snap ik het niet, dat lange wachten. De FIA zegt in een verklaring de vergelijking met andere sporten niet terecht te vinden, op social media werd veelvuldig de parallel getrokken met de VAR in het voetbal. Dat ís ook anders. Maar neem shorttrack of judo, ook daar is sprake van een ‘gevecht’, ook daar zijn acties soms discutabel. Maar nooit duurt het drie uur voordat er een winnaar is aangewezen. Waarom hier wel?

,,Klopt. Ik heb daar ook niet direct een antwoord op. Qua beschikbare beelden en hoeken van waaruit kan worden teruggekeken en beelden kunnen worden vertraagd, heeft de Formule 1 misschien wel meer mogelijkheden dan het shorttrack. Als je het vergelijkt met voetbal: dat is een soort snelrecht dat daar plaatsvindt in anderhalve minuut. Bij Formule 1 is er geen sprake van snelrecht, maar van een mini-proces, waarin alle partijen worden gehoord voor hun lezing over de situatie voordat een besluit valt. Met een weerwoord is het eerlijker.”

Maar een actie is toch goed of fout, ongeacht het weerwoord?

,,Ik kan me voorstellen dat een scheidsrechter ook ondersteunende uitleg wil. Maar misschien is het een van de makke van de sport dat er een belachelijk dik document met extra hoofdstukken is dat per jaar wordt aangepast. Sommige acties zijn ook multi-interpretabel. Daarnaast zijn de stewards ook niet altijd hetzelfde, er is ook de roep vanuit de coureurs om meer oud-coureurs uit de Formule 1 in die groep te hebben, zij weten hoe het is om daar te rijden.



Ik vind drie uur voordat de uitslag bekend is ook lang duren. De conclusie is uiteindelijk dat het een race-incident is, dat wist de halve wereld al na 10 seconden. Dan vraag je je toch wel af waarom het drie uur moet duren. Al moet hierbij wel vermeld worden dat de stewards door allerlei plichtplegingen pas na 1,5 uur in een hokje bij elkaar konden zitten om tot de beslissing te komen. Maar wenselijk voor de sport is het niet, dat het zo lang duurt.”