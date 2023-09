In Montfort kijken ze zonder spanning naar Verstappen: ‘Iedere week een wereldprestatie’

Met video's Max Verstappen pakt ondanks regen en ‘foute gok’ hattrick in Zandvoort: ‘Hebben het goed hersteld’

Voor het derde jaar op rij werd het in Zandvoort het grote Max Verstappen-feestje. Ook een vroege én een late regenbui konden daar geen stokje voor steken. Heel kort zagen de 105.000 in het oranje gehulde racefans hoe de Nederlander de leiding verloor, maar net zo snel stelde hij ook weer orde op zaken. ,,Het is heel leuk als zo’n race een goed resultaat oplevert.”