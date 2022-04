Is Verstappens auto goed genoeg om de achterstand op Leclerc in te halen? Het antwoord lijkt een voorzichtig ‘ja’

Opluchting bij Max Verstappen: ‘Ik was blij toen de sessie voorbij was’

Max Verstappen start zaterdag in het Italiaanse Imola vanaf pole in de sprintrace, maar weet dat de goede kwalificatie van vrijdag geen garantie biedt. ,,Het is top hoe het vandaag is gegaan, maar wel afwachten hoe we er morgen voor staan. Geen idee hoe goed we gaan als het droog is.”

21:26