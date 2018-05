Jos Verstappen: Het podium is altijd leuk, maar je wil wel meer

Verstappen denkt dat vooral in de kwalificaties meer te winnen is. ,,Daar ligt het probleem. Als je daar op de eerste startrij staat, kan Max elke wedstrijd winnen. Mede door de sterke voorvleugels is het gewoon ontzettend lastig inhalen tijdens de GP's, dan moet je er zo dicht achterop zitten om te kunnen inhalen. Zeker ook op het moeilijke circuit van Barcelona.''



De auto van Verstappen, denkt vader Max, kan ook echt meer dan tot nu toe is laten zien. ,,Wij willen gewoon winnen. Daarom zet ik in op Monaco'', aldus Verstappen. ,,Daar is de motor niet zo belangrijk, daar is de áuto belangrijk. De rechte stukken zijn niet zo lang. Als je daar vanaf het begin geen foutje maakt en de auto staat goed afgesteld dan ben je een heel eind. In de langzame bochten, zo bleek ook gisteren in Barcelona, is Red Bull echt het beste. In Monaco heb je alleen maar langzame bochten.''