Jumbo stopt na dit seizoen met Max Verstappen, en mogelijk ook met wielerploeg

Volksheld

Jumbo en Verstappen zijn al tien jaar aan elkaar verbonden, en de schaats- en wielerploeg wordt sinds 2015 gesponsord. Onder Van Veen breekt Jumbo met dat verleden. ,,Max is natuurlijk een volksheld, maar hij acteert op het absolute wereldtoneel. Wij zijn een hele goede food retailer, maar alleen in Nederland en een beetje in België. We steken jaarlijks meer dan 20 miljoen euro in sportsponsoring, maar ik kan iedere euro maar één keer uitgeven. Het geld dat naar Max gaat, kunnen we niet teruggeven aan de klant, of in duurzaamheid of gezondheid steken.”