Kimi Räikkönen mist Grand Prix in Zandvoort door positieve test

Formule 1-rijder Kimi Räikkönen kan niet deelnemen aan de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De 41-jarige Fin van Team Alfa Romeo is bij een test positief bevonden op Covid-19. De regels bepalen dat hij met onmiddellijke ingang in quarantaine is gegaan in zijn hotel.

Räikkönen reed vrijdag wel de vrije trainingen, maar de wereldkampioen van 2007 mist dus de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Alfa Romeo heeft de Poolse reserverijder Robert Kubica aangewezen om Räikkönen te vervangen in Zandvoort.

,,Kimi vertoont geen symptomen en is in een goed humeur. Hij is meteen in isolatie gegaan in zijn hotel”, meldde Alfa Romeo. ,,Het team heeft een onderzoek uitgevoerd naar eventuele nauwe contacten en er wordt geen verdere impact verwacht in het team voor de rest van dit evenement.”

Räikkönen maakte woensdag bekend dat hij na dit seizoen zijn carrière in de koningsklasse van de autosport beëindigt. Hij is al vanaf 2001 actief in de Formule 1 en recordhouder met 344 grandprixraces achter zijn naam. Hij won er 21 en was in 2007 de laatste wereldkampioen in een Ferrari.

De 36-jarige Kubica kan zich opmaken voor zijn 98ste race in de Formule 1. Hij won er in zijn carrière één. Dat was voor een zwaar ongeval bijna een einde maakte aan zijn autosportcarrière. Hij herstelde echter van de zware verwondingen aan zijn arm en maakte zelfs al een korte rentree als wedstrijdrijder in de Formule 1. Sinds 2020 is hij reserve bij Alfa Romeo. Kubica reed de Formule 1-bolide van het team dit jaar drie keer in vrije trainingen.

Voor vandaag staat om 12.00 uur de derde vrije training op het programma, waarna Max Verstappen & co vanaf 15.00 uur in de kwalificatie strijden om de pole position voor de race van zondag.

