Kjeld Nuis in Monaco: ‘Dit is wel wat anders dan een vol Thialf’

Precies daar zat hij donderdag met zijn voetjes in het water, toen opeens Ricciardo en Verstappen zich mengden onder de gasten. ,,Wel leuk, die hadden echt tijd voor iedereen. Wij schaatsers hangen altijd maar een beetje in zo’n hotel, met niemand praten. Zij zijn echt heel relaxt, een geintje hier, een dingetje daar.”



Vriendin Jill ging met Verstappen op de foto, die Nuis meteen op zijn Instagram-account (‘Ja hoor, fangirl..‘) plaatste. ,,Zij moest natuurlijk weer op de foto… We zaten gewoon in een hoekje bij het zwembad, Max zat elders met iemand te praten en opeens zag hij mij en kwam hij even langs. Respect hoor, echt nuchtere lui. Mooi om te zien.”



Pas sinds vorig seizoen volgt Nuis, regerend olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter, de Formule 1. ,,Nu ben ik helemaal fan, natuurlijk. Ik kijk het eigenlijk door Jill en haar vrienden, die keken het al langer. Langzaamaan ken ik alle feitjes nu wel een beetje. Het is wel echt een sport die me pakt. Als je gaat kijken, zit je er gelijk in, dat gaat heel snel.”