Kubica vervangt Giovinazzi voor eerste vrije training in Oostenrijk

Kubica maakte vorig jaar bij Williams zijn rentree in de Formule 1, nadat hij in 2011 een ernstig ongeval had gehad tijdens een rally. De racecarrière van de Pool leek voorbij, maar hij wist na een lange revalidatie en mét een fysieke beperking aan zijn rechterarm en -hand terug te keren in de koningsklasse van de autosport. Kubica reed in de auto van Williams voortdurend in de achterhoede en zijn contract werd niet verlengd.



Met dank aan een persoonlijke sponsor wist hij als reserverijder binnen te komen bij Alfa Romeo. Tijdens de winterse testdagen in Barcelona mocht hij al twee keer het circuit op en nu krijgt Kubica ook tijdens een raceweekeinde weer een kans. Voor de tweede week op rij racen de coureurs over de Red Bull Ring in Spielberg.