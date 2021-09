Kubica vervangt Räikkönen ook in Monza

Räikkönen kreeg afgelopen zaterdag in Zandvoort te horen dat hij besmet was geraakt. Kubica nam toen ook zijn plaats in en finishte tijdens de Grote Prijs van Nederland als vijftiende. Max Verstappen won de race voor eigen publiek.

De 36-jarige Kubica kan zich opmaken voor zijn 99e grandprix. Hij won er in zijn carrière één. Dat was voordat een zwaar ongeval bijna een einde maakte aan zijn autosportcarrière. Hij herstelde echter van de zware verwondingen aan zijn arm en maakte zelfs al een korte rentree als wedstrijdrijder in de Formule 1. Sinds 2020 is hij reserve bij Alfa Romeo.