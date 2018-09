Kvyat keert bij Toro Rosso terug in Formule 1

,,Toro Rosso heeft me altijd het gevoel gegeven dat ik thuis was'', verklaart Kvyat op de site van het team. ,,Ik voel me nu sterker en beter voorbereid dan toen ik vertrok bij het team. Ik ben nog steeds jong, en ik ben in conditie gebleven voor het geval zich een mogelijkheid als dit voordeed.''

De 24-jarige Kvyat wordt gezien als een groot talent en werd in 2013 testcoureur bij Toro Rosso. Een seizoen later mocht hij debuteren bij de Italiaanse renstal en in 2015 stapte hij over naar het grote Red Bull nadat Sebastian Vettel vertrok naar Ferrari.



De Rus kende een prima seizoen bij Red Bul met onder meer een podiumplaats en hij versloeg teamgenoot Daniel Ricciardo in het wereldkampioenschap. Het volgende jaar, 2016, verliep echter dramatisch. Na een fout in de Grand Prix van Rusland, waarin hij botste met Sebastian Vettel, was de maat vol voor Red Bull en werd Kvyat teruggezet naar Toro Rosso. Zijn vervanger? Max Verstappen.



Bij Toro Rosso worstelde Kvyat zichtbaar met zijn nieuwe status en in 2017 mocht hij na de Grand Prix van Singapore vertrekken. Zijn vervanger werd Pierre Gasly, volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Wie het tweede stoeltje krijgt bij Toro Rosso is nog niet bekend.