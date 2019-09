Kwalificatiekoning Leclerc: Deze serie gaat een keer eindigen

Door Arjan Schouten



De statistieken werden maar meteen op tafel gegooid. Pole in Spa, in Monza, in Singapore en nu ook in Rusland. Vier op een rij voor Charles Leclerc. De laatste die dat kunststukje flikte in een Ferrari was Michael Schumacher toen hij aan het einde van het seizoen 2000 en het begin van 2001 bouwde aan een serie van zeven poles op rij. Niet eens het record, Ayrton Senna kwam in 1988 en 1989 tot een serie van acht. Maar het was wel genoeg voor zeker de Italiaanse journalisten om in vervoering te raken. Zoveel machtsvertoon van een Ferrari-coureur, dat hebben ze al jaren niet gezien. ,,Maar deze streak gaat een keer eindigen, hoor. Vroeg of laat. Dat is het enige wat ik zeker weet”, waarschuwde Leclerc maar vast, zo nuchter als altijd.



Die vier poles op een rij, het leek hem nauwelijks iets te doen. ,,Het voelt goed, natuurlijk. Maar ik denk er maar niet teveel over na”, zo vertelde hij. ,,Het lijkt me niet goed dat ik in de auto ga zitten met de gedachte dat het allemaal vanzelf naar me toe komt. Nee, ik moet blijven werken zoals ik altijd doe.”