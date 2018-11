Lammers: Het publiek straks weer in de duinen van Zandvoort, prachtig

Door Arjan Schouten



Hij wist het al even. Las de bevestigende berichten vanmorgen met een glimlach. En hoopt nu dat het definitieve akkoord voor de terugkeer van een Nederlandse Grand Prix in ‘zijn’ Zandvoort snel volgt. ,,Natuurlijk moeten er nog maar een paar puntjes op de i gezet worden, maar dit is geweldig mooi nieuws”, reageert ex-coureur Jan Lammers, geboren en getogen in de badplaats en het Nederlandse racewalhalla. ,,Mooi dat het slot eindelijk weer opengedraaid kan worden, nu nog de passende sleutel.”

Volledig scherm Max Verstappen en Daniel Ricciardo tijdens de Jumbo Racedagen op Zandvoort © EPA Lammers is niet naïef, weet hoe het wereldje werkt. Hij noemt Nederland ‘klaar voor Formule 1’, maar beseft ook dat alles vooral om geld draait. Geld dat nu spoedig met tientallen miljoenen tegelijk op tafel moet komen anders gaat het hele feestje niet door in 2020. Volgens Lammers kan dit niet zonder enige voor van overheidssteun. ,,Het staat onomstotelijk vast dat de regio, de omgeving en het hele land qua inkomsten en omzet mee profiteren van zo’n grootschalig evenement als een Grand Prix. Oftewel: de overheid zou hierin altijd een factor moeten zijn. Er is geen Grand Prix die nu georganiseerd wordt zonder steun, dus het zou simpelweg belachelijk zijn als ze wel het profijt hebben, maar het financiële risico aan andere partijen overlaten.”

Historie

Waarom Zandvoort de voorkeur geniet boven het TT-circuit in Assen en andere plannen, zoals een stadsrace in Rotterdam of Amsterdam? Lammers begrijpt dat wel. ,,Een stadsrace zou van de gekke zijn in deze duurzame periode waarin we steden zo schoon mogelijk willen maken. Dan zou Formule 1 een heel slecht signaal zijn, niet meer van deze tijd. Formule E (de elektrische raceklasse, red.) is wat dat betreft juist een schot in de roos, in stadscentra. En de voorkeur boven bijvoorbeeld Assen, dat heeft wellicht toch te maken met historie”, denkt Lammers. ,,Niks ten nadele van Assen waar ook alles klopt op een andere manier, maar een Grand Prix in Zandvoort geeft vanwege die historie toch een bepaald stuk diepgang mee.”

Als klein ventje zag hij in de jaren zeventig de grootste namen over het circuit in zijn woonplaats Zandvoort scheuren, waar tussen 1952 en 1985 dertig keer de Formule 1 racete. ,,Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, Gilles Villeneuve. Die gasten reden gewoon op een doordeweekse dag hun trainingen daar. Toen ik dat voor het eerst zag, was mijn doelstelling wel duidelijk.”

F1-coureur