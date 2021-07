Lando Norris na bezoeken EK-finale beroofd van duur horloge

McLaren maakte via een statement bekend wat er was gebeurd met zijn coureur. Volgens ooggetuigen die verhaal deden bij The Sun werd Norris vastgepakt door één overvaller, terwijl de ander de horloge van zijn pols aftrok. Norris was daarna in shock, maar gelukkig raakte hij niet gewond. Aankomend weekeinde staat de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma op Silverstone.