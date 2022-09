Lando Norris vindt auto totaal niet passen bij zijn rijstijl: ‘Heb enorm zitten worstelen’

,,Er is gezegd dat de auto niet gemaakt was voor de rijstijl van mijn teamgenoot Daniel Ricciardo, maar iedereen dacht daardoor dat de auto op mijn lijf geschreven was. Niets is minder waar”, aldus Norris, die desondanks een degelijk seizoen rijdt en op de zevende plek in de WK-stand staat.

,,Niet dat ik een hekel aan de auto heb, maar zeker in het begin van het jaar heb ik enorm zitten worstelen in de auto. Het gaat nu beter, ik kan er beter mee omgaan. Het is in elk geval verre van de ideale auto, want de snelst mogelijke ronde kan ik hier echt niet in rijden. Het team kan er verder niet zoveel aan doen; ze proberen de McLaren zo snel mogelijk te maken en ik ben degene die me moet aanpassen.”