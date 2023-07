Lando Norris voelt zich slecht na vernielen trofee van Max Verstappen: ‘Ik heb er grapjes over gemaakt’

Norris en Verstappen deden na afloop in de persconferentie wat lacherig over het incident, maar in aanloop naar de Grote Prijs van België toonde de Brit zich schuldbewust. Hij was er inmiddels van op de hoogte gebracht dat de trofee een stukje Hongaars ambachtswerk was ter waarde van 45.000 euro. Er was zes maanden aan gewerkt.

,,Ik heb er grapjes over gemaakt en dat had ik beter niet kunnen doen. Het spijt me oprecht”, zei Norris tegen de verzamelde media op het circuit van Spa-Francorchamps. ,,Het was uiteraard niet mijn bedoeling om de trofee kapot te maken, omdat ik weet hoeveel het betekent voor de Hongaren en hun cultuur. Ik voel me er slecht over.”



Verstappen zei dat de beschadigde trofee zich momenteel bevindt in de fabriek van Red Bull in het Engelse Milton Keynes. ,,Die trofee is niet van mij maar van het team. We krijgen een nieuwe, dus dat komt goed”, meldde hij op de website verstappen.com.