Lauda: Snel weer terug bij Mercedes

De drievoudig wereldkampioen (1975, 1977 en 1984) kreeg begin augustus de longen van een donor nadat de voormalig autocoureur tijdens een vakantie op Ibiza een longinfectie had opgelopen en amper nog kon ademhalen. De Oostenrijker is longpatiënt sinds zijn zware crash in 1976 op de Nürburgring.



,,Zoals jullie allemaal weten heb ik een zware tijd gehad”, vertelt Lauda in een boodschap op het Twitter-account van Mercedes. ,,Ik was sneller uit bed omdat ik me thuis voelde in een grote en sterke familie en groep van vrienden. Het belangrijkste is dat ik snel terug zal zijn en we dan kunnen voortgaan. De druk stijgt voor een zesde titel.”