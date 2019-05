Lauda wordt opgebaard in Weense Stephansdom

Norris: Ik heb angst voor de dood, blessures en grote crashes

22 mei Lando Norris is niet bang om over zijn angsten in de Formule 1 te praten en daarmee is de 19-jarige Brit één van de weinige coureurs die daar zo open over is. ,,Sommige coureurs zeggen dat er geen angst is. Ik heb die angst wel. Ik ben bang voor de dood. Bang voor blessures. Bang voor grote crashes.”