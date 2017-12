Lay-out en baanbreedte Assen geschikt voor Formule 1, nadere inspecties volgen nog

De lay-out en de breedte van de baan voldoen aan de veiligheidseisen. De FIA komt de komende maanden naar Drenthe om te bekijken of het houden van de races ook in de praktijk mogelijk is. Naast het circuit zullen daarbij ook de accommodaties worden geïnspecteerd.

,,Dit is een belangrijke tussenstap'', aldus TT-voorzitter Arjan Bos. ,,Als uit de stimulaties had gebleken dat het circuit niet goed zou zijn, had het einde verhaal geweest. We willen met het oog op de motorraces het circuit ook niet te veel geweld aandoen. Maar dat is gezien dit onderzoek niet nodig. We kunnen nu verder met de volgende stap. We moeten nu wachten op de bevindingen van de FIA bij het vervolgonderzoek ter plaatse.''

Tegenover het Dagblad van het Noorden vertelt Bos: ,We zijn natuurlijk in de eerste plaats een motorsportcircuit en dat blijven we ook, maar de toegenomen snelheid in de MotoGP heeft ons de laatste jaren wel genoodzaakt aanpassingen te doen. Daardoor hoeven we nu niet van heel ver te komen. Dit is een mooi tussenbericht. Het is nu zaak de theoretische ervaringen van de FIA te toetsen in de praktijk. Door naar de volgende stap.’’