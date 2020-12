Leclerc gelooft in Russel: ‘Zou mijn geld zetten op een zege’

Samenvatting Hamilton wint in Bahrein voor Verstappen, race overscha­duwd door horror­crash Grosjean

29 november De Grote Prijs van Bahrein is gewonnen door Lewis Hamilton. Max Verstappen werd tweede en boekte zijn eerste podiumplek in de woestijnstaat. Zijn teamgenoot Alexander Albon eindigde als derde. Maar de race zal het geheugen ingaan als het wonder van Romain Grosjean. De Fransman overleefde een ongekend zware crash.