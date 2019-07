Leclerc het snelst in Ferrari, Verstappen noteert vijfde tijd

De meeste coureurs besloten door de lichte regenval om lang binnen te blijven, met de kwalificatie van later vanmiddag (15.00 uur) in het achterhoofd. Het was dan ook lange tijd wachten, maar toen het opdroogde en iedereen in de slotfase buiten was, regende het tijdsverbeteringen. Uiteindelijk hield Ferrari de topfavorieten van Mercedes achter zich, al gaf wereldkampioen Hamilton aan dat er nog meer uit zijn wagen te halen is.



Gasly was, net als in beide trainingen gisteren, weer sneller dan teamgenoot Verstappen. De Fransman kwam tot 1.26,118, terwijl de Nederlander 1.26,440 op de klokken zette. Dat was overigens wel genoeg om Bottas nipt achter zich te houden.