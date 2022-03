Leclerc houdt Verstappen van pole in spannende kwalificatie, Hamilton start als vijfde

Door Arjan Schouten



De wintertests logen dan toch eens niet. Ferrari is sterk, ijzersterk. Het gevecht om pole voor de openingsrace in Bahrein ging slechts tussen Max Verstappen en de twee coureurs van de Scuderia. Charles Leclerc trok in 1.30,558 uiteindelijk aan het langste eind, op 0,1 seconde van Verstappen en Carlos Sainz was weer zes duizendste van een seconde trager dan de Nederlander. Verschillen van niks bovenaan, waar Sergio Pérez volgde op vier tienden van een seconde op P4, als tweede Red Bull-coureur. Veelzeggend was dat de Mexicaan eenvoudig Lewis Hamilton in de Mercedes van zich af wist te houden, 0,7 seconde moest de zevenvoudig wereldkampioen toegeven op Leclerc. Nieuwkomer George Russell moest zelfs tevreden zijn met P9, nog achter Valtteri Bottas in de Alfa en rentree-man Kevin Magnussen in de Haas. De eerste kwalificatie in dit nieuwe tijdperk was er sowieso een vol verrassingen, met liefst zeven van de tien teams vertegenwoordigd in de beslissende Q3. Op Williams, McLaren en Aston Martin na haalden alle auto’s de eindfase.