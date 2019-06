Leclerc pakt pole: ‘Extreem blij, maar jammer voor Seb’

Door Arjan Schouten In de snelste auto van het weekend en dus op pole position. Charles Leclerc maakte de verwachtingen waar op de Red Bull Ring, waar hij in de laatste kwalificatiefase zelfs twee keer een tijd klokte die goed was voor pole. Dat kwam omdat Mercedes wat toe moest geven op de Ferrari-power, maar ook omdat teammaat Sebastian Vettel in die slotsessie niet meer de baan op kwam vanwege problemen met de luchtdrukleiding. De Duitser begint morgen de race vanaf de negende startpositie. ,,Ik ben extreem blij met pole. Heel blij voor het team ook. Maar dit is wel jammer voor Seb’‘, zo toonde Leclerc zich opnieuw een bescheiden teamplayer. ,,We hadden hier de auto’s om op 1 en 2 te staan.‘’ Zijn werkgever informeerde hem over de problemen van Vettel. ,,Ik werd bijgepraat, ja. Maar had niet de indruk dat er zorgen waren over mijn auto. Misschien waren die er wel, maar dat hebben ze niet aan mij laten blijken.‘’

Verstappen derde

Met Vettel achteruitgeslagen krijgt Leclerc in zijn 30ste Grand Prix een uitgelezen mogelijkheid voorgeschoteld om zijn eerste zege te noteren in de Formule 1. Dat had hij in Bahrein al moeten doen, maar toen gooide technisch malheur in het slot nog roet in het eten. Bepalend voor die eerste overwinning zal morgen zijn of Ferrari de juiste strategie kiest. Zo starten de Italianen in tegenstelling tot Mercedes en Red Bull op de soft- in plaats van de mediumband. ,,Dat leek ons na de tweede vrije training de beste keuze en we staan nog steeds achter die keuze’‘, zo legde Leclerc uit. ,,De tijd zal leren of we gelijk hebben, maar ik geloof er wel in.‘’