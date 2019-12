Leclerc tekent nieuw miljoenencontract bij Ferrari

Voor deze verlenging krijgt Leclerc ook een flinke zak geld mee. Volgens de geruchten uit de Italiaanse kranten gaat hij nu negen miljoen euro per jaar verdienen, drie keer meer dan hij nu zou doen.



,,Ik ben erg blij dat ik nog vijf jaar voor Ferrari rijd”, vertelt Leclerc. ,,Ik ben zo dankbaar om voor zo'n team te mogen rijden. Ik heb heel veel geleerd in het eerste jaar en dit is een mooi startpunt om verder te bouwen.”



Leclerc won in zijn debuutjaar bij Ferrari twee grands prix en pakte liefst zeven pole positions. Met Leclerc hoopt Ferrari op de eerste wereldtitel bij de constructeurs sinds 2008. De laatste coureur die wereldkampioen werd bij de Scuderia Kimi Räikkönen in 2007.



Veel topcoureurs, zoals Lewis Hamilton en Max Verstappen, hebben een contract dat aan het einde van het komende seizoen afloopt. De kans bestaat dat er dus een flinke tombola gaat ontstaan voor het belangrijke 2021-seizoen, waarin alle regels op de schop gaan.