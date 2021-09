Lewis Hamilton: ‘Ik heb niet gezegd dat ik dood ging’

Hij was ‘ontsnapt aan de dood’ in Monza en klaagde over een zere nek. Maar een dag later verscheen Lewis Hamilton alweer bij een modeshow in New York. Het zorgde voor gefronste wenkbrauwen in de Formule 1-wereld. ,,Ach, ik ga daar geen aandacht aan besteden..”

Die nekpijn van Lewis Hamilton? Dat kon niks ernstigs zijn, concludeerde Red Bull-topman Helmut Marko op de Duitse televisie. Dat moest de Britse zevenvoudig wereldkampioen toch wel een beetje overdreven hebben, na de crash met Max Verstappen in Monza. Een dag later verscheen hij immers weer kakelvers op het MET Gala in New York. ,,Dat is een vlucht van zeven uur. Met een stijve nek. Dan kan het nooit een serieuze blessure zijn”, vertelde Marko bij het Duitse RTL.

,,Ach, ik ga geen aandacht besteden aan uitlatingen van bepaalde individuen”, reageerde Hamilton in het Russische Sotsji, waar dit weekend de volgende GP wacht. ,,Het lijkt me niet meer dan logisch dat je wat pijn voelt als er een auto op je hoofd landt. Ik heb mijn nek meteen na de race laten behandelen, de volgende dag weer. De hele week eigenlijk wel, met intensieve therapie, wat yoga, accupunctuur. En ik heb nooit gezegd dat ik dood ging, hè… Het was een moment van hooguit een milliseconde. Ik ben heel gelukkig geweest dat ik zonder grote schade uit die auto gekomen ben. Dus we gaan weer door.”

Quote Het belangrijk­ste is dat we hard en fair vechten, ik twijfel er niet aan dat we allebei professio­neel genoeg zijn om verder te gaan met het seizoen Lewis Hamilton

In Rusland dus, waar het spetterende gevecht Hamilton versus Verstappen een vervolg krijgt. Een nieuwe crash vreest Hamilton niet. ,,Het belangrijkste is dat we hard en fair vechten, ik twijfel er niet aan dat we allebei professioneel genoeg zijn om verder te gaan met het seizoen. Je wilt inhalen, erlangs, maar ik zie daar verder geen psychologie achter schuilen. Je moet er wel een balans in zien te vinden, je kan niet alles winnen in één bocht. Maar dat leer je ook door ervaring. Ik herinner me nog goed hoe lastig ik mijn eerste titelgevecht vond. De druk, de emoties, de wens om te winnen binnen een groot team. Ik doe dit nu voor de tiende keer en qua druk en verwachtingen is dat niet te vergelijken.”

