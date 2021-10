Lewis Hamilton in ‘Mercedes-land’ Amerika: ‘Of ik deze moét winnen? Ik moet overal winnen’

Na de race in Turkije moet Lewis Hamilton in Amerika weer in de achtervolging op Max Verstappen, die het WK leidt met zes punten voorsprong. ,,Nog zes races, daarin kan alles nog gebeuren.”

Door Arjan Schouten



Hij is de koning in Texas, vijf zeges in acht optredens. Circuit of the Americas nabij Austin kent voor Lewis Hamilton geen geheimen meer. En toch presteerde de zevenvoudig wereldkampioen het om vandaag te laat te arriveren op de mediadag. ,,Sorry, ik had mezelf opgesloten in mijn kamer’’, excuseerde de coureur van Mercedes zich meteen. ,,Maar wat fijn om hier weer terug te zijn, na twee jaar afwezigheid. Dit is voor mij een plaats vol mooie herinneringen.”

Mercedes-land in Amerika, dat was de Grand Prix in Texas jaar na jaar na jaar. Maar dit seizoen is alles anders. Nu draait het titelgevecht keer op keer in het voordeel van Hamilton en dan weer Max Verstappen. Mercedes had de laatste races de hoogste snelheid, zo leek het steeds. Maar in punten zag je dat niet meteen terug, in Rusland en Turkije, omdat Verstappen uitstekend de schade wist te beperken met twee tweede plaatsen. Zo moet Hamilton in de VS weer in de achtervolging, met zes punten achterstand op de Nederlander. Of liever nog: winnen. Zeker met Mexico en Sao Paulo voor de deur, circuits op hoogte in de ijle lucht, waar Red Bull Racing normaal de beste papieren heeft.

,,Of ik hier moét winnen? Ik moet overal winnen. Of tenminste maximaliseren”, vertelde Hamilton, gestoken in een camouflagebroek, klaar voor een nieuwe oorlog op het Amerikaanse asfalt. ,,Winnen of maximaliseren, dat blijft ons doel in de resterende zes races. De ene keer kunnen wij ze hopelijk overtreffen, ergens anders is Red Bull daar weer toe in staat.”

Met andere woorden, als geen van twee nog uitvalt dit jaar dan gaat dit titelgevecht nog wel even door. Zeker tot in het Midden-Oosten waar de laatste drie races worden afgewerkt. ,,Je gaat mij vooraf niet horen zeggen dat een ander team sterker gaat zijn in bijvoorbeeld Mexico, zo benader ik races niet. Heel veel kan nog gebeuren in zes races, dus leef ik er echt race voor race naar toe.’’