Lewis Hamilton koestert geen wrok: ‘Belangrijk om dingen los te laten’

Liefst kijkt Lewis Hamilton alleen nog maar vooruit. De controversiële afloop in Abu Dhabi is voltooid verleden tijd. Het deed hem pijn, wat daar gebeurd is. Het bracht hem even aan het twijfelen over zijn toekomst. Hij verloor er het vertrouwen in de leidende instanties in zijn sport. ,,Maar ik zit hier niet met een last uit het verleden, koester geen wrok. Ik denk dat het belangrijk is dat je dingen uiteindelijk ook los kunt laten”, aldus Hamilton. ,,Het verleden kunnen we toch niet veranderen.”