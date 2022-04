Lewis Hamilton lijkt als enige niet mee te gaan met de ontwikkelingen om zich heen

Max Verstappen tevreden na ‘soepele’ trainingen in Saoedi-Ara­bië: ‘Er is genoeg ruimte voor verbete­ring’

Max Verstappen heeft niks te klagen na de eerste twee trainingen voor de Grote Prijs van Saoedi-Arabië. De wereldkampioen sprak over ‘soepele sessies’, nadat hij beide keren de tweede tijd had gereden in zijn Red Bull. Alleen Charles Leclerc van Ferrari was twee keer iets sneller.

25 maart