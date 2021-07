Lewis Hamilton neemt contact op met Max Verstappen

De regerend wereldkampioen zei na afloop van de race op Silverstone dat hij ervan geschrokken was dat Verstappen naar het ziekenhuis was gebracht en gaf aan contact op te nemen met zijn rivaal. De Brit was echter niet van plan om zijn excuus aan te bieden, aangezien hij in zijn ogen niet fout was bij het incident. Of hij tijdens het telefoongesprek tóch sorry heeft gezegd, is niet bekend. Over de inhoud van het contact tussen de twee titelfavorieten in het huidige Formule 1-kampioenschap worden geen mededelingen gedaan.