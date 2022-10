,,Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is voor de transparantie om te straffen”, zegt zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, die afgelopen seizoen in de strijd om de wereldtitel in de laatste ronde van de laatste race werd afgetroefd door Verstappen. De 37-jarige Brit benadrukt dat hij niet weet of teams daadwerkelijk de regels hebben overtreden. ,,Ik ben blij dat ons team in ieder geval erg streng is. Het zou slecht zijn voor de sport als er geen actie wordt ondernomen als er wel sprake is van een overtreding.”

Hamilton beschuldigt Red Bull niet van het overtreden van de regels, maar stelt er vorig jaar wel meerdere keren aan gedacht te hebben. ,,Wat ik kan zeggen, is dat ik me herinner dat wij in Silverstone onze laatste upgrade hadden en dat die geweldig was. We konden de strijd ermee aan. Maar toen zagen we Red Bull elk weekend of om het weekend met upgrades komen. Ik denk dat ze vanaf dat moment minstens vier keer vaker een upgrade hebben gedaan.”

,,Als wij 300.000 pond aan een nieuwe vloer hadden uitgegeven, of een vleugel hadden aangepast, had dat de uitkomst van het kampioenschap veranderd. Wij waren dan, als je alles optelt, immer competitiever geweest in de volgende races.”

Volledig scherm Lewis Hamilton. © REUTERS

Zijn teambaas bij Mercedes, Toto Wolff, had zich eerder al uitgelaten over de kwestie. ,,Dat kostenplafond is een van de belangrijkste regels die is ingevoerd om een eerlijker speelveld te creëren. Het is van groot belang dat deze regels worden nageleefd”, aldus Wolff. Teambaas Christian Horner van Red Bull noemde de aantijgingen ‘lasterlijk’.

Op overtredingen van de financiële regels staan sancties, die in zwaarte variëren van een boete of puntenaftrek tot in het ergste geval uitsluiting van de Formule 1. De internationale autosportfederatie FIA zou de resultaten van een onderzoek deze week naar buiten brengen, maar dat is verplaatst naar maandag. ,,Ik had eigenlijk verwacht dat de resultaten woensdag al kwamen. Ik hoop maar dat het vertraagd is omdat ze de zaak erg serieus nemen”, aldus Hamilton.

Volledig scherm Lewis Hamilton (L), George Russell (M) en Toto Wolff. © ANP / EPA

Volgens George Russell, de teamgenoot van Hamilton, zou Mercedes ‘meer hebben gepresteerd als het meer geld te besteden had’. Volgens hem moeten teams die meer hebben uitgegeven dat een seizoen later compenseren. ,,En waarschijnlijk iets meer als straf”, aldus de Brit.

Russell wacht de resultaten af alvorens hij zich waagt aan verwijtende uitspraken. ,,Je moet een zekere mate van vertrouwen hebben, anders schudt het alles op wat in de racewereld bestaat”, aldus Russell. ,,We willen eerlijk behandeld worden als we tegen anderen racen. We willen kunnen vertrouwen op de regels.”

Dit weekend wordt de Grote Prijs van Japan verreden. Verstappen kan in Suzuka zijn tweede wereldtitel veroveren. De Nederlander wilde zich donderdag niet uitlaten over de budgetkwestie. ,,Ik houd me niet bezig met dit soort zaken. Ik laat het aan de teams over om dat uit te zoeken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.