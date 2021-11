Lewis Hamilton voor ‘broer’ Neymar op tribune bij Brazilië-Colombia

Hamilton legt uit waarom opmerking richting Pérez niet gezien moet worden als gebrek aan respect

Lewis Hamilton heeft in een bericht op Instagram zijn kritische woorden over teamgenoot Valtteri Bottas wat afgezwakt. Ook legt hij uit dat zijn opmerking richting de snelle Sergio Pérez, die hem het vuur na aan de schenen wist te leggen, niet bedoeld was als een sneer.

9 november