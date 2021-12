Lewis Hamilton vreest gevaarlijke situaties op ‘extreem snel’ circuit in Jeddah

,,Het is absoluut erger dan op andere circuits waar we komen, een beetje Monaco-achtig”, vond de Mercedes-coureur. ,,De nipte afstand richting andere auto’s brengt ons zeker een beetje in de gevarenzone.” Om eraan toe te voegen dat hij ook wel geniet van het gloednieuwe circuit: ,,Het is echt ongelooflijk snel en je hebt best veel grip. Als je in je ritme komt, is het echt een prachtige baan.”