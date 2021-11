Lewis Hamilton wil na 30 jaar weer Formule 1-race in Zuid-Afrika

Lewis Hamilton zou graag weer een Formule 1-race zien in Zuid-Afrika. Tevens hoopt de zevenvoudig wereldkampioen op meer grands prix in de Verenigde Staten. Dat zegt de Britse coureur van Mercedes op de website van de Formule 1. Hij ging in op de racekalender voor het jaar 2022, waarin 23 races zijn opgenomen.

De Formule 1 was voor het laatst in 1993 in Zuid-Afrika met een race in Johannesburg. ,,Volgens mij zijn er veel fans van de Formule 1 in dat land en het zou een mooie gelegenheid zijn om te laten zien hoe mooi het land is. Zuid-Afrika ligt me na aan het hart en ik zou er graag weer eens een race zien”, aldus Hamilton.

De Formule 1 telt in 2022 twee grands prix in de VS, in Austin en Miami. ,,De race dit jaar in Austin was fantastisch. Maar het is zo’n enorm groot land en één race is echt te weinig. We hebben er op zijn minst twee nodig om door te dringen in de sportcultuur”, meent de Brit, die dit jaar vecht om de wereldtitel met Max Verstappen van Red Bull. De Nederlander heeft 12 punten voorsprong.

Algemeen directeur Stefano Domenicali van de Formule 1 liet zich al eens ontvallen dat binnen vijf jaar een grand prix in een Afrikaans land zeker tot de mogelijkheden behoort. “Wat betreft de toekomst in de Formule 1 hebben we een punt bereikt dat we zelf kunnen kiezen waar we heengaan. We hebben zoveel verzoeken om een grand prix te organiseren. Het laat zien dat ons platform aantrekkelijk is en dat steeds meer overheden het zien als een kans om hun bedrijven, lokale economie en gemeenschap te laten profiteren. Er liggen spannende tijden in het verschiet”, schreef hij onlangs in een toekomstvisie.

