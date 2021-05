LIVE | Attente Verstappen glipt na eerste pitstop langs Bottas, Pérez geniet even van P1

Video Extreme krachten voor Verstappen: ‘Dat is echt zwaar, maar voor Max geen probleem’

12 april Max Verstappen staat er volgens zijn personal trainer Bradley Scanes qua fysieke gesteldheid buitengewoon goed op zo aan het begin van het nieuwe Formule 1-jaar. ,,Ik denk dat Max qua fitheid in zijn beste vorm ooit aan het seizoen is begonnen", stelt hij in de laatste Red Bull-podcast Talking Bull. ,,Hij is erg gedisciplineerd in wat hij doet.”