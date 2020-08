LIVE | Bottas blijft Hamilton nipt voor, derde tijd Verstappen

Pérez terug in Formule 1 na corona, einde invalbeurt Hülkenberg

13 augustus Sergio Pérez keert na twee gemiste races terug in zijn stoeltje van team Racing Point. Hij heeft negatief getest op Covid-19 en is door de FIA vrijgegeven om vanaf morgen te racen in Spanje, waar zondag de zesde race van het seizoen wordt verreden.