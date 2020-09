LIVE | Bottas loopt uit op Verstappen, Hamilton tot inhalen veroordeeld

Opgetogen Verstappen na P3: ‘Verschil van dag en nacht met Monza’

12 september Na een frustrerend weekend waarin hij bijzonder ontevreden was, kan Max Verstappen in Mugello weer lachen. Starten van P3 op een circuit waar hij meteen fan van is, kort achter de Mercedessen. ,,Vooralsnog is dit een erg positief weekend voor ons.”