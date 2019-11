LIVE | Bottas sneller dan Verstappen, komt Leclerc nog in actie?

vrije training 2 Verstappen klokt derde tijd in middag, Hamilton houdt huis

1 november Ook in de tweede vrije training in de Verenigde Staten heeft Max Verstappen een prima indruk achtergelaten. Na in de ochtend nog de snelste te zijn geweest op het Circuit of the Americas, eindigde hij een paar uur later met een tijd van 1.33,547 als derde op drie tienden van Lewis Hamilton (1.33,232).