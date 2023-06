LIVE derde vrije training | Max Verstappen snel in laatste training, rode vlag na crash Sargeant

Het raceweekend in Barcelona verloopt vooralsnog vlekkeloos voor Max Verstappen. Zowel in de eerste als in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje noteerde de leider in de WK-stand de snelste tijd. Lukt hem dat ook in de laatste test voor de kwalificatie van later vandaag? Volg het in ons liveblog.