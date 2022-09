LIVE Formule 1 | Lewis Hamilton neemt op de valreep snelste tijd over van jarige Max Verstappen

Met video Max Verstappen 'niet ontevreden’ over kwalifica­tie: ‘Als we snel genoeg zijn, halen we ze toch wel in’

Na afloop van de kwalificatie op het circuit van Monza was er veel onduidelijkheid over de precieze startvolgorde voor de race van morgen. Want begint Max Verstappen, die zijn meerdere moest erkennen in Charles Leclerc en een gridstraf van vijf plekken heeft, nu als vierde of als zevende aan de GP van Italië? ,,Als zevende volgens mij, als je naar de regels kijkt.” Verstappen kreeg gelijk.

10 september