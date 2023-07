LIVE Formule 1 | Max Verstappen wil in laatste training extra vertrouwen tanken richting kwalificatie

Max Verstappen beleefde gisteren een zorgeloze eerste trainingsdag op het circuit van Silverstone. De wereldkampioen was in beide vrije trainingen voor de Grand Prix van Groot-Brittannië de snelste. Tankt hij in de laatste oefensessie nog wat extra vertrouwen richting de kwalificatie (16.00 uur) van later vanmiddag? Volg het in ons liveblog.