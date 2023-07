LIVE Formule 1 | Max Verstappen wil persoonlijk record verbeteren met zesde zege op rij

Wat kan McLaren in de race?

Bij McLaren lijken de updates van de laatste weken dus hun werk te doen! Lando Norris werd vorige week in Oostenrijk al vierde en met nu het complete pakket aan upgrades geïntegreerd in zijn auto, is het de vraag wat hij op Silverstone kan bewerkstelligen. Op race pace wordt in eerste instantie de Ferrari nog altijd ietsje sterker geacht, maar we gaan het zien!



Lewis Hamilton, die het Britse McLaren in 2008 aan zijn laatste zege op Silverstone hielp, keek gisteren met enige jaloezie naar de prestaties van Norris en Oscar Piastri. Hij noemde het een "wake-upcall" voor Mercedes. ,,Anderen halen ons in en we moeten meer doen.", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. ,,Verrassend vind ik het dan weer niet van McLaren, want als je naar de auto kijkt is het logisch. Als je hem langs de Red Bull legt, ziet die er langs de zijkant (sidepods, red.) hetzelfde uit en die aanpak werkt. Voor ons wordt het een lastige race."