LIVE Formule 1 | Mercedes-duo neemt flinke hap uit toptijd Max Verstappen

Formule 1 FIA erkent fout met kraanwagen in Grand Prix Japan, maar wijst ook naar gedrag Pierre Gasly

De internationale autosportfederatie FIA geeft toe dat tijdens de Grote Prijs van Japan in de Formule 1 een kraanwagen te vroeg het circuit op kwam. Het voertuig reed de baan op om de Ferrari van Carlos Sainz, die in de stromende regen was gespind, weg te takelen. Juist op dat moment kwam de Franse coureur Pierre Gasly (AlphaTauri) op hoge snelheid voorbijrijden.

21 oktober