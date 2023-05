LIVE Formule 1 | Sergio Pérez crasht, pakt Max Verstappen pole in belangrijkste kwalificatie van het jaar?

met video Max Verstappen eist goede kwalifica­tie en neemt het op voor Nyck de Vries: ‘We staan allemaal onder druk’

Max Verstappen weet wat hij moet doen in Monaco. De wereldkampioen staat aan de vooravond van een grand prix waarvan met name de kwalificatie van levensbelang is. Op de smalle straten van Monte Carlo is het bijna onmogelijk om in te halen en dus ligt er veel druk op het claimen van een zo goed mogelijke startplek op zaterdag.