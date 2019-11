LIVE | Hoe komt Max door laatste training in Abu Dhabi?

Rinus van Kalmthout ‘Start Red Bull in 2020 zo sterk als nu, dan knokt Max om de titel’

29 november In aanloop naar elke Formule 1-race blikken we dit seizoen vooruit op het raceweekeinde met een volger van Max Verstappen, afkomstig uit de sportwereld. Voorafgaand aan de GP van Abu Dhabi vandaag: coureur Rinus van Kalmthout (19 jaar), die volgend jaar in Amerika debuteert in de IndyCar Series.