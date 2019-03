LIVE | Hoe vergaat het Max tijdens de laatste vrije training?

Formule 1 gaat besparen in onder meer velgen en remmen

10:28 Remklauwen, velgen, rem- en gaspedaal, stuurkolom en de halo. Deze onderdelen worden vanaf 2021 standaard in de Formule 1. De internationale autosportfederatie FIA heeft de teams in de koningsklasse een lijst met componenten voorgelegd die in iedere bolide hetzelfde moeten zijn.