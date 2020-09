LIVE | Is Verstappen in staat Hamilton te verrassen in Sotsji?

vrije training 2 Verstappen houdt Mercedes­sen bij: ‘We hadden een goede dag’

11 september Na de tweede plek in de eerste vrije training, is Max Verstappen vanmiddag tot de derde tijd gekomen op Mugello. Zoals inmiddels vertrouwd achter de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, al was het verschil ook nu niet groot. ,,We mogen tevreden zijn met hoe de auto ging.”