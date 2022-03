LIVE | Leclerc veel sneller dan de rest, productieve ochtend Pérez ten einde

Podcast | De les van de Formule 1-testdagen: ‘Het leek wel een hip­hop-vi­deo’

Drie dagen testen in Barcelona. Wat heeft dat de Formule 1-teams opgeleverd en wat heeft het de fans geleerd voor het komende seizoen? En verdwijnt er voor de start van het racejaar nog een team door de oorlog in Oekraïne? In een nieuwe Pitstop bespreekt presentator Etienne Verhoeff het met F1-verslaggever Arjan Schouten en bellen ze met Tom Coronel over porpoising.

27 februari