LIVE | Max Verstappen achter Charles Leclerc, brengt slotfase nog meer snelle tijden?

Vruchtbare eerste testdag eindigt voor Sergio Pérez in het grind, stuiteren­de Pierre Gasly het snelst

De eerste testdag in Bahrein was er één van hobbelen en gemiste bochten. Pierre Gasly eindigde afgetekend bovenaan de tijdenlijst, terwijl topteams als Red Bull en Mercedes vooral oog hadden voor de wat langere runs. Sergio Pérez (138 rondes) was de meest productieve van het stel, maar had ook nog wel wat uit te leggen aan zijn team toen hij onder de virtual safety car een schuivertje maakte.

10 maart